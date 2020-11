Požar uničil velik del stanovanjske hiše v Ljubljani

Ljubljana, 12. novembra - Na Bognarjevi poti v Ljubljani je v sredo zvečer zagorelo na balkonu vrstne stanovanjske hiše, ogenj pa je kasneje zajel še mansardo in ostrešje. Gasilci so stanovalce evakuirali, odnesli plinski jeklenki, zaprli dovod plina in vode, odklopili elektriko, ogenj pa pogasili, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.