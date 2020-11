V Avstraliji imenovali tožilca za vojne zločine v Afganistanu

Canberra, 12. novembra - V Avstraliji so se odločili za imenovanje posebnega tožilca za preiskavo domnevnih vojnih zločinov v Afganistanu, ki naj bi jih zagrešili avstralski vojaki. Avstralski mediji so namreč razkrili, da naj bi pripadniki specialnih sil ubili več civilistov in zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.