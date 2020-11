Biden v pogovorih z azijskimi zaveznicami podprl varnostno sodelovanje

Washington, 12. novembra - Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden se je v sredo v telefonskih pogovorih z voditelji Južne Koreje, Avstralije in Japonske zavezal obnovi načetih partnerstev in izrazil podporo medsebojnim obrambnim dogovorom, ki so se pod trenutno ameriško administracijo znašli pod vprašajem.