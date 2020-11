NHL premleva različne scenarije za sezono 2020/21

New York, 12. novembra - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL razmišlja o različnih scenarijih sezone 2020/21, ki se bo zaradi epidemije novega koronavirusa začela z zamudo. Kdaj se bo začela in kako bo potekala, še ni jasno, vodstvo upa, da do 1. januarja, čeprav se zaveda, da je ta želja najbrž preveč optimistična.