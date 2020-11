V Evropskem parlamentu minuta molka za žrtve terorizma

Bruselj, 11. novembra - Evropski poslanci so tokratno plenarno zasedanje na daljavo popoldne začeli z minuto molka za žrtve nedavnih terorističnih napadov v Evropi. Kot je poudaril predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, je vsak teroristični napad, ne glede na to, kje se zgodi, napad na skupne vrednote, kot so svoboda mišljenja, vesti in veroizpovedi.