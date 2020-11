Primorske novice o tem, da je vlada izgubila nadzor nad obvladovanjem epidemije (12. 11.)

Koper, 11. novembra - Antiša Korljan v komentarju Kdo ni ukrepal, ko(t) bi moral? piše o tem, da je postalo jasno, da je vlada izgubila nadzor nad obvladovanjem epidemije. Kot meni avtor, je pogled na Sledilnik covid-19 pretresljiv in streznjujoč. Povsod so trenutne vrednosti deset- in večkrat višje od tistih spomladi, piše.