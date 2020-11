Danes še brez odbojkarskih tekem DP

Ljubljana, 11. novembra - Danes so bile na razporedu tri tekme državnega prvenstva v odbojki. A vse so preložili, obračun moškega 10. kroga med Merkur Mariborom in Hišo na kolesih na nedeljo, 15. novembra, vnaprej odigran dvoboj 11. kroga med ACH Volleyjem in Panvito Pomgradom pa so vrnili na prvotni datum, 21. november.