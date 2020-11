Policija na četrtkovih izgredih prvič uporabila gumijaste naboje

Ljubljana, 11. novembra - Policija je ob četrtkovih izgredih v prestolnici, ko je bilo ogroženo tudi življenje in zdravje policistov, prvič v zgodovini samostojne države uporabila gumijaste naboje. Z bombometom so izstrelili šestnajst plinskih in pet gumijastih izstrelkov zoper do sedaj še neznane osebe, so danes dodatno pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.