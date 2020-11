Bach prihodnji teden na Japonsko, odločen ne morebitni odpovedi OI

Lozana, 11. novembra - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka) Thomas Bach bo med 15. do 18. novembrom obiskal Tokio, prizorišče olimpijskih iger prihodnje leto, prvič po izbruhu pandemije novega koronavirusa. Po seji izvršnega odbora je ponovno z odločnim ne zavrnil možnosti, da bi razmišljali o odpovedi OI, ki so na programu med 23. julijem in 8. avgustom.