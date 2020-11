V galeriji Škuc razstava Maruše Meglič in Sare Rman

Ljubljana, 12. novembra - V Galeriji Škuc so postavili razstavo umetnic Maruše Meglič in Sare Rman z naslovom Pod pritiskom, ki pa si jo bo mogoče ogledati ob sprostitvi ukrepov za zajezitev koronavirusa. Postavitev, ki bo od danes predstavljena na spletu in družbenih omrežjih galerije in SCCA Ljubljana, v ospredje postavlja odnos umetnic do materialnosti.