Opec pričakuje še nekoliko manjše povpraševanje po nafti

Dunaj, 11. novembra - Organizacija držav izvoznic nafte (Opec) zaradi vnovičnega poslabšanja epidemioloških razmer v Evropi, ZDA in ponekod drugje po svetu v preostanku tega leta in v 2021 pričakuje še nekoliko manjše povpraševanje po nafti od predhodnih napovedi. Članice Opeca in nekatere druge naftne države na čelu z Rusijo bi tako lahko spet posegle v obseg črpanja.