V Srbiji rekordno število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa

Beograd/Priština, 11. novembra - V Srbiji so v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom in rekordno število smrtnih žrtev covida-19. Potrdili so več kot 3500 novih okužb, umrlo pa je 21 covidnih bolnikov, kažejo podatki srbskega ministrstva za zdravje. Na Kosovu so medtem potrdili 733 novih okužb, umrli so štirje ljudje.