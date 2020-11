Evropa se spominja žrtev prve svetovne vojne

Pariz/London, 11. novembra - V Franciji in Veliki Britaniji so se tako kot v več drugih evropskih državah ob današnji 102. obletnici konca prve svetovne vojne poklonili vsem žrtvam vojne. V Londonu in Parizu so obeležili tudi stoto obletnico, odkar so v grobovih neznanim vojakom pokopali francoskega in britanskega neznanega vojaka z zahodne fronte.