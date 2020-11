Na Madžarskem bo pri izvrševanju policijske ure sodelovala vojska

Budimpešta, 11. novembra - Na Madžarskem bo pri izvrševanju policijske ure ob pandemiji covida-19 sodelovala vojska, je danes sporočil premier Viktor Orban. "Naši vojaki zdaj ne bodo branili domovine v vojni, temveč bodo pomagali policiji, oblastem in zdravstvenemu osebju tam, kjer bosta ministra za zdravje in notranje zadeve presodila, da je to potrebno," je pojasnil.