NLB s prvo mobilno poslovalnico v Sloveniji

Ljubljana, 11. novembra - NLB je predstavila prvo mobilno poslovalnico v Sloveniji, ki so jo poimenovali Bank&Go. "Moderno opremljena, v rokah naših odličnih bančnih svetovalcev, bo občanom in mikro podjetjem ponujala bančne storitve, znanje, izkušnje in nasvete, predvsem pa oseben stik, brez katerega včasih preprosto ne gre," so zapisali v sporočilu za javnost.