Bruselj v boj s pandemijo z novim svežnjem ukrepov, pogodbo za cepivo

pripravila Maja Cerkovnik

Bruselj/Moskva, 11. novembra - Evropska komisija je s predstavitvijo novih ukrepov proti pandemiji naredila korak k evropski zdravstveni uniji. Potrdila je tudi dogovor s Pfizerjem in BioNTechom o nakupu do 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Proizvajalec ruskega cepiva pa je zatrdil, da je tudi to več kot 90-odstotno učinkovito, tako kot Pfizerjevo in BioNtechovo.