Ljubljana, 11. novembra - Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Celje Milan Vogrinec bo danes ob 17.30 pred Policijsko postajo Velenje na Žarovi cesti 4 v Velenju dal izjavo za medije o prvih ugotovitve današnjega dogodka, v katerem sta bila v Velenju poškodovana policistka in kršitelj javnega reda in miru, so sporočili s PU Celje.