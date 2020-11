Del stroke in politike proti izenačitvi pogojev poklicnih in splošnih maturantov za vpis na fakultete

Ljubljana, 11. novembra - V Državnem izpitnem centru, Skupnosti splošnih gimnazij in v stranki SD od vlade pričakujejo umik predlaganega 55. člena iz predloga šestega protikoronskega zakonskega svežnja. Po njihovi oceni je namreč člen, ki praktično omogoča izenačitev vpisnih pogojev za maturante poklicne in splošne mature, do slednjih disktiminatoren.