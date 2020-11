Aktivne okužbe še vedno v skoraj vseh občinah

Ljubljana, 11. novembra - V torek so se občinam brez aktivnih okužb z novim koronavirusom pridružile Bloke, tako da so bile takšne občine tri, še Kostel in Osilnica. Najvišji delež trenutno okuženih je v občinah Rogašovci (3,257 %), Kuzma (2,922 %), Beltinci (2,729 %) in Gornji Grad (2,554 %).