Policisti zoper razgrajača v Velenju uporabili strelno orožje

Velenje, 11. novembra - Policisti so danes zoper moškega, ki je v centru Velenja razgrajal in razbijal ter grozil s samomorom, uporabili strelno orožje. Ko ga je policijska patrulja izsledila, je policiste namreč napadel z nožem, zato so izstrelili opozorilni strel. Potem je pobegnil, vendar so ga policisti dohiteli in uporabili električni paralizator.