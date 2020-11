Kanadski kantavtor Neil Young dopolnil 75 let

Toronto, 12. novembra - Legendarni kanadski pevec, kitarist in tekstopisec Neil Young danes praznuje 75 let. V več kot 50-letni karieri se je spogledoval z različnimi glasbenimi slogi, najbolj pa so ga zaznamovali country rock, akustični folk rock s trojico Crosby, Stills & Nash ter kitarski rock, pri katerem ga je spremljala zasedba Crazy Horse. Še vedno je zelo dejaven.