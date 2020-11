Koronavirus znova kroji spored tekem v ligi Aba

Ljubljana, 11. novembra - Tekmi 7. kroga regionalne košarkarske lige Aba Zadar - Budućnost Voli in Igokea - FMP sta uradno prestavljeni zaradi naraščajočega števila potrjenih primerov covida-19 v ekipah Budućnosti in FMP, so danes sporočili iz vodstva tega tekmovanja. Liga Aba bo v kratkem objavila nove datume za prestavljeni tekmi.