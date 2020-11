Na Gorenjskem poudarili tradicionalne obrti kovaštva, vezenin, čevljarstva in graverstva

Kranj, 15. novembra - S spletnim dogodkom in predstavitvami bogate industrijske dediščine štirih gorenjskih krajev se je konec oktobra zaključil projekt Naša industrijska dediščina naš ponos. V okviru projekta so z različnimi aktivnostmi poudarili štiri tradicionalne gorenjske obrti, in sicer vezenine, kovaštvo, čevljarstvo in graverstvo.