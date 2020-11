Hongkong in Singapur s potovalnim mehurčkom obnavljata medsebojne lete

Hongkong/Singapur, 11. novembra - Hongkong in Singapur bosta 22. novembra oblikovala t. i. potovalni mehurček, v okviru katerega bo na dnevni ravni lahko iz enega mesta v drugo z letalom potovalo po 200 ljudi. Po besedah pristojnih se želijo s to ureditvijo kolikor je mogoče približati potovanjem, kakršna so bila v času pred pandemijo covida-19.