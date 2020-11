SOS za okolje: Mol za najsodobnejši objekt termične obdelave odpadkov

Ljubljana, 13. novembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) je ena od tistih, ki so državi naznanile interes za postavitev objekta za energetsko izrabo gorljivih frakcij iz predelave odpadkov. Ponudili so dve lokaciji, in sicer ob Zaloški cesti ali ob Letališki cesti, pri čemer prvo ocenjujejo kot primernejšo. Vsekakor želijo novogradnjo z najsodobnejšo tehnologijo.