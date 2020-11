Gradnja novogoriškega bazena poteka po načrtu

Nova Gorica, 11. novembra - Novogoriški župan si je danes ogledal gradbišče novega pokritega bazena, ki so ga v tamkajšnjem Športnem parku začeli graditi v začetku poletja. Dela potekajo po predvidenem terminskem planu kljub obilnejšim padavinam, ki so v času priprave in betoniranja temeljne plošče povzročile izvajalcu nekaj težav in zamik začetka betonaže.