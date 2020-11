Soboški kriminalisti preiskali lanska vloma v Kuzmi in Murski Soboti

Murska Sobota, 11. novembra - Murskosoboški kriminalisti in policisti so ovadili 37-letnega moškega, ki ga sumijo vloma v obmejno trgovino v Kuzmi in vloma v bencinski servis v Murski Soboti novembra lani. Zoper člana kriminalne združbe, ki naj bi kazniva dejanja izvrševala po vsej državi, so podali kazensko ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.