Dvoransko atletsko EP leta 2023 bo v Istanbulu

Lozana, 11. novembra - Atletsko evropsko prvenstvo v dvorani leta 2023 bo v Istanbulu v Turčiji, so odločili drugi dan seje sveta Evropske atletike (EA), ki je potekala videokonferenčno. Prvenstvo bo med 5. in 7. marcem v dvorani Atakoy s 7000 sedeži, ki so jo zgradili za dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki leta 2012.