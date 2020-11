Podeljene nagrade europa nostra 2020

Bruselj, 11. novembra - Evropska komisija in organizacija Europa Nostra sta v torek na virtualnem dogodku razglasili dobitnike nagrad europa nostra za kulturno dediščino za leto 2020. Podelili so tudi tri velike nagrade (grand prix), dobitniki pa so bili izbrani izmed 21 letošnjih nagrajencev iz 15 evropskih držav.