Chiappini objavil seznam za kvalifikacije za EP

Ljubljana, 11. novembra - Selektor slovenske ženske odbojkarske reprezentance Alessandro Chiappini je objavil seznam igralk, ki bodo januarja v Latviji in Bosni in Hercegovini nastopile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Zbor igralk za priprave bo 22. decembra. EP pa bodo jeseni prihodnje leto skupaj gostile Srbija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška.