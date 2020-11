Italijan prevažal štiri ilegalne migrante

Ljubljana, 11. novembra - Policisti so v torek ustavili Italijana, ki je v vozilu prevažal štiri osebe, ki so nezakonito prestopile mejo. Ker voznik ni upošteval znakov policistov, so ga ustavili prisilno, z uporabo bodičastih trakov. Migranti so s kraja dogodka zbežali, dva so policisti uspeli prijeti, druga dva pa še iščejo, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.