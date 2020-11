Na Hrvaškem 2597 novih okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 11. novembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 9681 opravljenih testih potrdili 2597 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 28 bolnikov s covidom-19, so objavili na novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Današnje število novih primerov je malo višje kot prejšnjo sredo, ko so poročali o 2480 okužbah.