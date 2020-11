Slovenija v kvalifikacijah bržčas brez Baričeve in Jakovine

Heraklion, 11. novembra - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 bržkone ostala brez Nike Barič in Tine Jakovina, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Obe sta prejeli poziven izvid na covid-19, ki so ga vse reprezentance v mehurčku na Kreti opravile v torek.