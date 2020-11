Pred 180 leti se je rodil znameniti kipar Auguste Rodin

Pariz, 12. novembra - Pred 180 leti se je rodil francoski kipar Auguste Rodin. Kipar, ki je z deli, kot so Mislec, Poljub in Calaijski meščani, vplival na mnoge umetnike, se je uveljavil šele v zrelih letih. Sodobniki so njegovo kiparstvo zavračali, ker so bile njegove figure videti kot žive, danes pa je slaven ravno zato, ker je kiparstvu vrnil živost.