V Rušah korak bližje novi čistilni napravi

Ruše, 11. novembra - Koncesijo za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ruše je za prihodnjih 30 let dobilo podjetje Komunala Odtok, ki se je s tem tudi obvezalo zgraditi čistilno napravo za potrebe naselij Bezena, Bistrica ob Dravi in Log. Ta naj bi bila dana v uporabo najkasneje konec leta 2022.