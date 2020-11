Lenarški policisti pri 36-letniku zasegli konopljo in konopljine izdelke

Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 11. novembra - Lenarški policisti so v torek po odredbi sodišča opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov pri 36-letnem osumljencu z območja občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Pri njem so našli več različnih snovi, za katere sumijo, da gre za droge, ter prostor, ki je prirejen za gojenje prepovedane konoplje.