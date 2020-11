Logar v DZ zavračal kritike opozicije o poslabšanju odnosov z ZDA zaradi tvitov premierja

Ljubljana, 11. novembra - Zunanji minister Anže Logar je danes pred odborom državnega zbora za zunanjo politiko zatrdil, da so odnosi z ZDA na najvišji ravni doslej in da tviti premierja Janeza Janše glede volitev v ZDA ne morejo ogroziti čezatlantskih odnosov. Opozicijo je tudi pozval, naj skrbijo za interese Slovenije v tujini in podpirajo stališča vlade.