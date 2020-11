Pergam v šestem protikoronskem svežnju pogreša ukrepe za reševanje stisk ljudi

Ljubljana, 11. novembra - V KSS Pergam se strinjajo z dejstvom, da so številni ukrepi iz šestega protikoronskega svežnja nujni za pomoč gospodarstvu, opozarjajo pa, da zakon pozablja na socialne stiske delavcev in drugih državljanov v času epidemije. "To je posledica dejstva, da vlada ne vodi dialoga s sindikati," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.