Premogovnik Velenje z novo vodno progo za odkopavanje premoga

Velenje, 15. novembra - V Premogovniku Velenje so končali preboj nove vodne proge do odvodnjevalnih objektov, ki so na globini več kot 400 metrov v severnem krilu jame Preloge. Nova proga, ki je dolga 1034 metrov, je strateškega pomena za prihodnje delovanje rudnika, saj bodo z njo lahko še naprej varno pridobivali premog.