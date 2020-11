V državnem zboru prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom

Ljubljana, 11. novembra - V državnem zboru so danes zjutraj prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsul bel prah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Na terenu so že pristojne službe, poleg gasilcev in policistov tudi uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, ki bodo neznano snov analizirali.