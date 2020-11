Anketa Dela: Skoraj 60 odstotkov vprašanih odgovornost za hitro širjenje virusa pripisuje ljudem samim

Ljubljana, 11. novembra - Več kot 45 odstotkov anketiranih meni, da Slovenija drugega vala epidemije koronavirusa ni pričakala pripravljena, kaže anketa Dela. Najbolj so kritični do zagotavljanja bolnišničnega kadra in postelj ter zaščite stanovalcev v domovih za starejše. Skoraj 60 odstotkov je odgovornost za hitro širjenje okužbe v jesenskem valu pripisalo ljudem samim.