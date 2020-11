Ljubljana, 11. novembra - Danes bo v notranjosti Slovenije oblačno in ponekod megleno, na Primorskem in nad nadmorsko višino okoli 1400 m pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem ob šibki burji okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.