Opravljena še zadnja formalnost pred novo sezono NBA

New York, 11. novembra - Upravni odbor severnoameriške košarkarske lige NBA je potrdil načrte za prihajajočo sezono in potrdil, da se bo nova sezona začela 22. decembra, so sporočili iz najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu. Že prej sta takšen dogovor sprejela vodstvo lige ter združenje igralcev NBPA, zdaj pa je dogovor dobil še zeleno luč upravnega odbora.