Volitve v AZS s štirimi predsedniškimi kandidati 26. novembra

Ljubljana, 10. novembra - Volilna skupščina Atletske zveze Slovenije (AZS) bo 26. novembra in bo potekala videokonferenčno, je odločil danes upravni odbor zveze po triurnem video zasedanju. Za ta datum in način je bilo 12 članov UO, trije pa so bili proti. Za predsednika je kandidaturo najavila četverica, največ v zgodovini zveze, ki letos obeležuje stoletnico.