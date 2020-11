Slovenske športne zveze in združenja vlado pozivajo h konkretnim ukrepom za rešitev slovenskega športa

Ljubljana, 10. novembra - Slovenske športne zveze, združenja in klubi so danes na predsednika vlade Janeza Janšo naslovile pismo, v katerem ga pozivajo, naj vlada pred sprejemanjem novega svežnja ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa ne pozabi na slovenski šport in športnike ter sprejme konkretne ukrepe za rešitev slovenskega športa.