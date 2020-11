Ministrstvo: Slovenija cepiva proti covidu-19 naroča v skupnem javnem naročilu, ki ga vodi Bruselj

Ljubljana, 10. novembra - Slovenija za dobavo cepiv proti covidu-19 sodeluje v skupnem javnem naročanju cepiv, ki ga vodi Evropska komisija in v katerem sodelujejo vse države članice EU, so danes v sporočili za javnost spomnili na ministrstvu za zdravje. Izpostavili so, da bo cepivo, ko bo pridobilo dovoljenje za promet na trgu EU, istočasno dostopno vsem državam članicam.