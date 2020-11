Macron in Merklova v okviru boja proti terorizmu za reformo schengna

Pariz, 10. novembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes na videkonferenci gostil kolega iz Avstrije in Nemčije Sebastiana Kurza in Angelo Merkel ter predsednika Evropskega sveta in Evropske komisije Charlesa Michela in Ursulo von der Leyen. V okviru boja proti islamskim skrajnežem sta se Merklova in Macron zavzela za reformo schengenskega območja.