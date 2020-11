Za premagovanje stisk posameznika pomembna tudi podpora skupnosti

Ljubljana, 10. novembra - Epidemija covida-19 in ukrepi, povezani s preprečevanjem širjenja okužb, so povzročili marsikatero stisko. Mladim izziv predstavlja predvsem izobraževanje na daljavo in omejitev stikov s prijatelji. V dijaški organizaciji zato pozivajo k skrbi tako za fizično kot psihološko zdravje, psiholog Robert Masten pa izpostavlja pomen podpore skupnosti.