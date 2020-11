Šmihel na Goriškem prejel prvo nagrado mednarodnega natečaja La Fabbrica nel Paesaggio

Nova Gorica, 10. novembra - Vas Šmihel z Goriške je prejela prvo nagrado mednarodnega natečaja La Fabbrica nel Paesaggio, ki jo pripravljajo pod okriljem klubov Unesca. V obrazložitvi nagrade so zapisali, da gre predvsem za vztrajanje na vsakodnevnem pristnem odnosu do načina življenja in ohranjanja tradicionalne podobe naselja in krajine v svoji izvorni pojavnosti.