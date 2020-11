Danes so Arnesove spletne učilnice delovale brez težav

Ljubljana, 10. novembra - Arnesove spletne učilnice so danes tudi med jutranjim vrhom obremenjenosti delovale brez težav. Do 15. ure so zabeležili več kot 300.000 obiskov in skoraj 3,5 milijona ogledov strani. Povprečni odzivni čas storitve pa je znašal 0,28 sekunde. Kar 72 odstotkov do učilnic dostopa z računalnikom, skoraj 20 odstotkov pa s pametnim telefonom.